ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة نوال الكويتية رسالة للفنانة لطيفة التونسية بعد كشفها عن ان والدتها أصيبت بوعكة صحية.

وعلّقت نوال الكويتية بالقول: "الله يشفيها ويعافيها ويقومها لكِ بالصحة والسلامة حبيبتي".

وقد أصيبت والدة لطيفة بوعكة صحية دخلت على أثرها المستشفى.

وأعلنت لطيفة مرض والدتها بصورة نشرتها عبر حسابها الرسمي، وعلقت عليها بـ كلمات مؤثرة، طلبت فيها من متابعيها الدعاء لوالدتها، قائلة: " أمي العظيمة القوية الصامدة رينا يشفيكي يا رب ".

وأضافت لطيفة: " بطلب من حبايبي اللي بيحبوني يدعوا لأمي يشفيها و يقومها بالسلامة".

كانت هذه تفاصيل خبر نوال الكويتية برسالة لـ لطيفة بعد إعلانها عن أزمة والدتها الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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