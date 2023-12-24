حازم ابراهيم يشارك في الفيلم القصير "ساعة بكاتينة"

ياسر رشاد - القاهرة -



شارك الممثل الشاب حازم ابراهيم في الفيلم القصير ساعة بكاتينة والذي عرض ضمن الافلام التي فازت في مهرجان الجامعة الامريكية .

وكان قد شارك من قبل الفنان حازم ابراهيم بفيلمه الروائي القصير في المهرجان الدولي الإلكتروني للأفلام القصيرة، وتجربة الفيلم تستلهم أفلام عصر السينما الصامتة، وتقدم محاولة مميزة للحكي الممزوج بالحنين للماضي ببراءته، وبراعته

مهرجان الجامعة الأمريكية يقام للسنة الثالثة على التوالي بتنظيم من اتحاد الطلبة وإحدى الأسر بالجامعة، ويشارك به ١٠ أفلام في المسابقة من أصل أكثر من ٦٠ فيلم تم ترشيحها.