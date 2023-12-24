أصالة تستقبل حفيدتها الأولى.. تعرف على اسمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت المطربة أصالة نصري عن استقبالها حفيدتها الأولى من ابنتها شام، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

أصالة نشرت صورة مكتوب عليها "الحمد لله الذي وهبني حفيدتي الأولى جيهان أحمد هلال، ابنة روحي ووطني ودنياي وفخري شام، ادعو لها أن يحفظها الله ربي وينبتها نباتا حسنا وأن يملأ قلبها حبا، وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين.. آمين"، وعلقت الحمد لله.

جدير بالذكر أن أصالة طرحت مؤخرًا أحدث أغانيها وحملت اسم "جنة الحب" من ألحان فايز السعيد، توزيع موسيقي نور هاشم، وروجت لها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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