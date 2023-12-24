37 صورة لنجوم الفن بعد تكريمهم في حفل "دير جيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أقيم مساء أمس السبت 23 ديسمبر، حفل توزيع جوائز النسخة الجديدة من دير جيست 2023، وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وكان من بين المكرمين: الفنان جمال سليمان، المخرج محمد سامي، الفنانة روجينا، الفنانة أنوشكا، الكاتب أيمن سلامة، المطربة كارمن سليمان، الفنانة جومانا مراد، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة داليا البحيري، الفنان خالد زكي، الفنان خالد سرحان، الفنانة جيهان الشماشرجي، الفنانة حنان مطاوع.

كما تم تكريم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة نانسي صلاح، الفنان شيكو، الفنانة مي كساب، الممثل الشاب أحمد داش، الفنانة ألفت إمام، المخرج وليد الحلفاوي، الفنانة نجلاء بدر، الفنان حمدي الميرغني، الفنان حمزة العيلي، الفنان علي قاسم، الفنانة أسماء جلال، والفنان صدقي صخر، الفنانة هنا شيحة، الفنانة عبير صبري، الفنان سيد رجب، الفنان دياب.

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