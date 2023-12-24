تعرف على موعد طرح ألبوم عمرو دياب "مكانك"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يعقد النجم عمرو دياب، جلسات مكثفة مع مهندس الصوت والموزع الموسيقي أمير محروس، لوضع اللمسات النهائية، قبل طرح ألبومه الجديد "مكانك".

مصدر مقرب من النجم عمرو دياب، في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، تحدث عن الألبوم رقم 35 في مشوار النجم الغنائي العربي الأشهر.

وقال "الألبوم الذي أعلن الهضبة، عن ضمه 12 أغنية، هناك خطوات لطرحه، منها الكول تون عبر منصة شركة اتصالات، ثم طرحه كامل، وأقرب موعد محدد، هو الخميس الموافق 28 ديسمبر، بالتزامن مع حفله المقام من فعاليات موسم الرياض".

ألبوم "مكانك" يأتي بعد 3 أعوام من طرح ألبوم "يا أنا يا لأ"، الذي ضم 12 أغنية أيضا، ويتعاون عمرو دياب، في الألبوم الجديد مع الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف اغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفا وملحنا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

ومن ناحية أخرى، طرحت هيئة الترفيه السعودية، تذاكر حفل النجم عمرو دياب، المقام على مسرح أبو بكر سالم، للحجز عبر إحدى المنصات.

وتتراوح أسعار التذاكر بين: 275 ريال لذوي الهمم، و295، و450، و1250، و1800، و2500 ريال .

النجم عمرو دياب، أحيا الخميس الماضي، الحفل الذي أقيم في جامعة المستقبل، في التجمع الخامس.

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