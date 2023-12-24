مؤلف "السندباد": المسرحية أعادت كريم عبدالعزيز للمسرح بعد غياب 22 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب المؤلف محمود نبيل، عن سعادته بنجاح مسرحية السندباد بطولة النجم كريم عبدالعزيز والنجمة نيللي كريم، والتي تعرض في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال مؤلف العرض محمود نبيل في بيان صحفي "من البداية كنت مؤمنا أن كريم عبدالعزيز هو أنسب فنان يقدم السندباد، والحمد لله أن ده اتحقق، بس ده كان في حد ذاته تحدي كبير لأن كريم كان بقاله 22 سنة تقريباً غايب عن المسرح"، موضحًا: "كان لازم تكون عودته قوية بعرض مهم ومختلف وده ادانا حافز كبير أننا نقدم حاجة قوية".

وعن فكرة مسرحية السندباد أوضح المؤلف محمود نبيل، أن الفكرة جاءت من ألف ليلة وليلة، مشيرًا أنه كان يريد تقديم فكرة من التراث العربي، والقصص الموروثة من أجدادنا، فكان السندباد أنسب قصة من التراث.

وأضاف نبيل، أنه منذ عامين بدأ العمل على فكرة المسرحية نفسها كي تصاغ بالشكل الذي يناسب الأجيال الحالية، موضحًا "كان أهم سؤال إيه الشكل الجديد اللي ممكن يتقدم بيه السندباد لحد ما وصلنا لفكرة المسرحية واشتغلنا عليها، ثم جاءت مرحلة البحث عن منتج يبقى قادر يقدم العرض بالشكل الضخم اللي كنت بحلم بيه".

واختتم محمود نبيل، قائلا: "طورنا الورق مع أستاذ أحمد الجندي مخرج العرض واللي استفدنا كتير من مناقشاتنا معاه لحد ما طلع بالشكل ده".

وتدور أحداث مسرحية "السندباد" حول عمر أبو الهول الذي يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، ثم تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات، ويشارك ببطولة العرض الفنانة نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، تأليف محمود نبيل، ومحمد زيزو، إخراج أحمد الجندي.

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