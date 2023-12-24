الثلاثاء.. فرقة الإنشاد الديني تحيي حفلا على مسرح معهد الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة الإنشاد الديني المقام بقيادة المايسترو عمر فرحات في الثامنة مساء الثلاثاء 26 ديسمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

وتقدم الفرقة مجموعة من الأناشيد والابتهالات والمؤلفات الروحانية، منها: كل الناس بيقولوا يا رب لـ أحمد عبدالقادر، يا رب أنا العبد الفاني - اللهم صل على المحبوب لـ لسامي الحفناوي، يا رب كرمك علينا لـ بليغ حمدي، يا رسول الله أجرنا لـ محمد ثروت، النبي عربي لـ سيد إسماعيل، نبينا الكريم لـ جمال سلامة، الرضا والنور لـ محمد الموجي، التعطيرة لـ سيد موسى، يا غفار لـ أحمد عبدالله ، يا رسول الله يا خير نبي لـ مرسي الحريري، الشمعتين ومدد لـ عبدالعظيم عبدالحق، أول ما نبدي القول لـ عمار الشريعي، سلوا قلبي لـ رياض السنباطي، تعالى الله وأسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوي.

ويشارك في إحياء الحفل: حسام صالح، أحمد العمري، أشرف زيدان، أحمد حسن، فارس عبدالعال، حاتم زايد، ولاء رميح وضيفة الحفل بسمة عبدالقادر .

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية.

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