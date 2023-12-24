5 حفلات لباليه كسارة البندق على المسرح الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالاتها بالكريسماس والعام الجديد 2024، وتقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة رائعة المؤلف الروسي تشايكوفسكي الباليه الكلاسيكي العالمي كسارة البندق، من إخراج أرمينيا كامل.

ويصاحب فرقة باليه أوبرا القاهرة، أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي، وتصميم الرقصات إيفانوف - فايونين والدكتور عبدالمنعم كامل، الديكورات سولودوفنيكوف ومحمد الغرباوي، والإضاءة والجرافيك المهندسان ياسر شعلان ومحمد عبدالرزاق وذلك في 5 عروض، تبدأ في الثامنة مساء أيام: الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت 26، 27، 28، 29، 30 ديسمبر على المسرح الكبير .

باليه كسارة البندق ارتبط بأعياد الميلاد والعام الجديد بسبب أجواءه الساحرة وأحداثه الشيقة الى جانب تصوير قدرة الحب على تحويل مصائر الأشخاص والتأثير على الأحداث، ويعتمد على استخدام عناصر إبهار فنية متنوعة بالإضافة إلى بعض الخدع البصرية، وتدور قصته حول أحلام الفتاة الصغيرة الجميلة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها دمية كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد، وإعجابها باللعبة التي تحطمت على يد أخيها فريتز دون قصد فتحزن وتذهب إلى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الأصلية ثم تتحول إلى أمير وسيم وتدور مجموعة من الحكايات الحالمة بين كلارا وأميرها وألعاب عيد الميلاد .

يذكر أن باليه كسارة البندق كتب موسيقاه الروسي تشايكوفسكي عام 1891 مستلهماً إحدى قصص الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما الأب الذي اقتبسها بدوره من رواية كسارة البندق وملك الفئران لأرنست هوفمان، وعرض لأول مرة عام 1892 على مسرح دار الأوبرا الإمبراطورى بسان بيترسبورج، ويعد أحد أهم العروض الكلاسيكية لفرقة باليه أوبرا القاهرة حيث تم تقديمه لأول مرة على المسرح الكبير عام 1993.

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