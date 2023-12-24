مصطفى كامل ينفي خلافه مع هاني شاكر: أخي الكبير وصديق النجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بيانًا عبر حسابه الرسمي على مواقع فيسبوك، أوضح فيه حقيقة الخلاف بينه وبين الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق بعد الجدل الذي حدث مؤخرا وإثارة الفتن بينهم

وجاء في البيان: "شكراً أخي الكبير وصديق العمر ورفيق الدرب والنجاح على مدي ثلاثون عاماً الفنان الكبير هاني شاكر نقيب موسيقيين مصر السابق على هذا البيان التوضيحي الهام والمُشرف والمُخلص، حيث دأب أحد المتهمين بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ حسب روايات واتهامات مودعة داخل تحقيقات النقابة والنيابة العامة على لسان أصحابها وبشهادات الشهود تفصيلياً، والمشطوب نهائياً من جداول نقابة الموسيقيين بقرار مجلس تأديب إستئنافي يرأسه السيد المستشار وكيل وزارة الثقافة المصرية والسيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الفتوي، وعضوية ثلاثة أعضاء دون حضوري أو وجودي بهذا المجلس .

وتابع البيان: هذا الشخص اعتاد على إلصاق اسمه بإسم الفنان الكبير أمير الغناء العربي في كافة تعليقاته ومنشوراته، قاصداً إثارة الجدل والريبة والقيل والقال حول شخصية أعتز بها وبمشواري معها الملئ بالنجاحات التي كانت ومازالت تاريخاً محفوراً داخل وجدان الشعب المصري والعربي

واستكمل: أخي وحبيبي الفنان هاني شاكر تبادلنا على مدي ثلاثون عاماً كل الود والحب والصداقة والأخوة والنجاح، وتبادلنا المنصب الخدمي الزائل حتماً، ولم ولن تتبدل بإذن الله بداخلنا المشاعر الطيبة وروابط العشرة والحب والاحترام والتقدير .

ونشر الفنان هانى شاكر مؤخرا على صفحته بموقع إنستجرام بيانا فيما يخص علاقته بالفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين.

وجاء فى البيان: "الفنان هاني شاكر يؤكد الأخوة وعمق الصداقة التي تجمعه بالفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ومجلس إدارة النقابة، ويربأ باسمه أن يزج به على وسائل التواصل الاجتماعي في مهاترات أو ما من شأنه أن يعكر أو يشوب روح الود والاحترام بينه وبين صديق كفاحه ونجاحاته الفنان مصطفى كامل".