بحضور عدد من الفنانين والمشاهير.. احتفالية تدشين ألبوم فؤاد عبدالواحد 2024 في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

احتفل مجموعة كبيرة من الفنانين والمشاهير بالفنان فؤاد عبدالواحد بمناسبة إطلاق ألبومه الجديد "فؤاد عبدالواحد 2024" ونجاحه وتميز أغنياته الـ 12 بين الجمهور، وبحضور ملحن جميع أغنيات الألبوم "عزوف" وعدد من الفنانين السعوديين منهم الفنان "عايض" والفنانة الشابة زينة عماد، وذلك في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتميز حفل تدشين الألبوم بالحضور الكبير وتفاعل إعلامي تخلله لقاءات صحفية، ومشاركات من صناع المحتوى من المشاهير في نقل أحداث الحفل إلى الجمهور مباشرة

وأعرب فؤاد عبدالواحد عن شكره لجميع الحضور من الفنانين والمشاهير والملحنين والمخرجين الذين تواجدوا في الإحتفالية، وخاصة صاحب الدعوة المصمم السعودي عبدالله الجبر

وكان فؤاد قد أطلق ألبومه الجديد "فؤاد عبدالواحد 2024" من إنتاج روتانا للصوتيات، متضمناً 12 أغنية مصورة بطريقة الفيديو كليب مع المخرج بسام الترك ومن ألحان "عزوف"، ويحقق نجاحاً وانتشاراً كبيراً بين الجمهور وعدد المشاهدات لجميع أغنياته في تزايد مستمر عبر اليوتيوب وجميع منصات التواصل الاجتماعي