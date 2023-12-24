بعد حصولها على جائزة الإبداع بحفل دير جيست.. مي كساب توجه الشكر لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود عبدالناصر

وجهت الفنانة مي كساب الشكر لجمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ،بعد حصولها أمس على جائزة الإبداع في حفل توزيع جوائز دير جيست

ونشرت "مي" مجموعة صور لها من الحفل وعلقت قائلة: "شكرا دير جيست وشكرا للجمهور الكريم"

وحصلت الفنانة مي كساب على جائزة الإبداع عن دورها في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض موسم دراما رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا

وحضر حفل توزيع جوائز دير جيست والذي أقيم أمس عدد من النجوم أبرزهم: إلهام شاهين، جومانا مراد، مي عمر، حمدي الميرغني، الإعلامي أسامة منير، خالد زكي، صبري فواز، نبيلة عبيد، عبير صبري، جمال سليمان، رنا رئيس، داليا البحيري.