شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة ضد إسرائيل وحربها على غزة فى دار أوبرا ميلانو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسرح لا سكالا بدار الأوبرا في ميلانو مظاهرة، ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث رفع الحضور أعلام فلسطين، فيما علق أحدهم لوحة تنادي بوقف القصف على غزة.

وفي سياق متصل أكد وزير الأوقاف الفلسطيني الدكتور حاتم البكري، أنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة نشهد عددا كبيرا من الانتهاكات سواء لمستوطنين أو لجنود إسرائيليين في غزة أو الضفة الغربية للمساجد وعدد من الأماكن المقدسة الإسلامية.

وقال البكري - في مداخلة لقناة (القاهرة الإخبارية): "إن الانتهاكات الإسرائيلية تجاه المساجد هي انتهاكات مبرمجة منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1948 ومستمرة حتى يومنا هذا، وتتجلى هذه الانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك الذي هو العنوان الأكبر من البعد الديني الإسلامي في فلسطين، حيث لا يخلو يوم من محاولة التغيير المكاني والزماني في المسجد الأقصى المبارك بالإضافة إلى منع المصلين للصلاة في المسجد".

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يقسم المسجد الأقصى مكانيا وزمنيا، وهذا التقسيم مرفوض جملة وتفصيلا لأن المسجد الأقصى لا يسمح بأن يتم التلاعب به وبالبعد التاريخي والديني له.

وأشار إلى أن المساجد الأخرى في فلسطين لم تسلم من الاعتداءات المستمرة خاصة بعد الحرب العنيفة التي تشنها إسرائيل على فلسطين، حيث تم هدم وقصف مسجد الأنصار في جنين، لافتا إلى أن جنود الاحتلال يدنسون المساجد باعتلاء منابرها، بالإضافة إلى حصار المساجد في الضفة الغربية وفي الحرم الإبراهيمي الشريف، لافتا إلى أن المساجد على المستوى الأممي والعالمي يجب أن تصان ولا يجب التعرض لها.