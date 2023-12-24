شكرا لقرائتكم خبر عن عبير نعمة تتصدر محركات البحث على جوجل لهذا السبب.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة اللبنانية عبير نعمة التريند الأيام الماضية بعد حفلها الجمعة الماضى بسبب بكائها على المسرح خلال الحفل في لبنان وغنائها أغنيتها "بعدني بحبك"، ودخلت بعدها فى نوبة بكاء وظل الجمهور يصفق لاستكمال الغناء، ثم أفصحت لأول مرة عن طلاقها، وأن الطلاق تم منذ عامين ولكنها لم تصرح.

وقالت النجمة عبير نعمة، فى تصريحات صحفية، "بقالى سنتين بتخبط فى حياتي الخاصة والطلاق تم منذ عامين بس كنت بخفي مشاعرى وكان الأصحاب والأهل على علم بطلاقى ومكنتش جاهزة أعلن الخبر وجوليو كان حب حياتى وأبو بنتى، وهو اليوم الصديق والسند وللأسف مقدرناش نكمل، ورجاء خاص لا أريد من أحد أن يشوه صورة أى حد فينا بأى ظرف من الظروف".

وأحيت النجمة عبير نعمة، سبتمبر الماضى، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء على مسرح المحكى، وأن مشاركتها في مهرجان القلعة تعد المرة الأولى لها، متابعة ووثانى مرة تزور مصر، وكانت الزيارة الأولى بحفل في دار الأوبرا.

وأضافت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، خلال لقائها بقناة الحياة، "مهرجان القلعة مهم للغاية، وكان من المهم أن أشارك فيه، لأن المهرجان يجمع بين الموسيقى والتراث والتاريخ، وكذلك الوقفة أمام هذا الجمهور الكبير، والذي يسمعنا بقبله هو أمر مهم، وهذا يختلف عن وقفة المسرح المغلق، والجمهور المصرى جمهور جميل".