شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل التعدى على الممثل العالمى تشارلي شين في منزله.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الممثل العالمى تشارلي شين، لهجوم في منزله من قبل جارته، التي تم القبض عليها فيما بعد، وقالت الشرطة إن الهجوم نفذته إلكترا شروك البالغة من العمر 47 عامًا بعد أن طرقت باب منزله في ماليبو.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، لم يصب شين بجروح خطيرة نتيجة لذلك.



تشارلي شين

وذكرت قناة فوكس نيوز أن شروك اقتحمت منزل شين بعد أن فتح الباب ثم حاولj خنقه، وبحسب ما ورد تم استدعاء المسعفين لكن لم يتم نقل شين إلى المستشفى.

وقال متحدث باسم شرطة لوس أنجلوس للشبكة: “تم القبض على المشتبه بها، إلكترا شروك، بتهمة الاعتداء بسلاح مميت، والقوة التي من المحتمل أن تسبب إصابات جسدية كبيرة، بـ جانب السطو على منزل”.

وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، وصل نواب الشريف إلى منزل شين في ماليبو حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، بعد تلقي مكالمة هاتفية برقم 911.

لم يتم اقتراح أي دافع محتمل، وكان من المتوقع أن يمثل شروك أمام المحكمة.,

وبحسب ما ورد عاش شروك في ماليبو في شقة تقع في نفس الشارع الذي يعيش فيه شين، ولم تدافع عن أي منافسة في جنحة إساءة معاملة المسنين في وقت سابق من هذا العام، ولم يعلق شين ولا شروك على الحادث.