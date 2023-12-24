شكرا لقرائتكم خبر عن كريستوفر لاندون بعد انسحابه من Scream 7: وظيفة أحلامى تحولت إلى كابوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المخرج العالمى كريستوفر لاندون الانسحاب من فيلم Scream 7، بعد طرد الممثلة الشابة ميليسا باريرا وإنسحاب زميلتها الممثلة العالمية جينا أورتيجا، كان من المقرر طرح الجزء الأخير من السلسلة في عام 2025.

وأعلن لاندون عن إنسحابه من إخراج العمل الجديد من خلال حسابه على موقع التغريدات X، حيث كتب:"أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للإعلان عن خروجي رسميًا من Scream VII منذ أسابيع، هذا سوف يخيب البعض ويسعد الآخرين، لقد كانت وظيفة أحلامى التي تحولت إلى كابوس، ليس لدي ما أضيفه، سوى أنني آمل أن يزدهر إرث مخرج فيلم Scream الأصلي ويس كرافن ويرتفع فوق ضجيج عالم منقسم، وإن ما ابتكره هو والمؤلف كيفن ويليامسون هو شيء مذهل، ويشرفني أن أحظى ولو بأقصر لحظة مستمتعًا بنجاحهما".



كريستوفر لاندون

اشتهر لاندورن بإخراجه لأفلام رعب مثل Paranormal Activity وHappy Death Day، وكان من المقرر ان يكون خليفة لـ الثنائى تايلر جيليت ومات بيتينيلي أولبين، اللذان أخرجا الجزء السادس من سلسلة الرعب.

وكان أصبح فيلم Scream 7 مثار جدل في نوفمبر الماضى بعد طرد الممثلة باريرا من فيلم الرعب بسبب تعليقات أدلت بها على وسائل التواصل الاجتماعي حول الهجمات على غزة.

وفي اليوم التالي، أعلنت زميلتها الممثلة الشابة جينا أورتيجا أنها لن تعيد تمثيل دورها في السلسلة.