هذا ما تمناه عاصي الحلاني في عيد الميلاد المجيد

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الفنان اللبناني عاصي الحلاني رسالة للجمهور بمناسبة عيد الميلاد المجيد، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "كل عام وانتم بخير اتمنى للجميع ميلاد مجيد وعام سعيد على أمل ان تكون السنة القادمة سنة خير على اهلنا في لبنان والوطن العربي راجياً من الله ان تكون بداية للخروج من الازمة التي يعيشها، لبنان واسأل الله السلام والأمن لأهلنا، في فلسـ طين وجميع البلاد العربية".



وقد نال هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين ايضا وجهوا له المعايدات.