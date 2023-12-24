كارول سماحة: "العيد السنة في غصّة وحرقة كبيرة"

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن جو عيد الميلاد المجيد هذا العام، اذ أشارت الى انه يحمل غصة وحرقة، قائلة: "العيد السنة في غصّة وحرقة كبيرة على كل شخص خسرناه.

.. بتمنى ميلاد الطفل يسوع يكون ولادة جديدة للخير والحب بقلوبنا... بتمنى الفرح لكل طفل انسرقت منه البسمة، والأمان لكل عائلة تفكّكت بلبنان وغـ زة وكل بلداننا العربية... بتمنى السلام وإيام حلوة علينا كلنا".

على صعيد آخر أحيت كارول سماحة مؤخرا أمسية ميلادية على مسرح مدرسة راهبات القلبين الأقدسين في منطقة السيوفي، عاد ريعها للمنح الدراسية، بحضور عدد من الشخصيات البيروتية وأهالي الطلاب. أدت كارول أغنيات ميلادية متعددة، منها من ألبومها "Christmas Carols". كما قدمت نشيد الأطفال "ملك السلام"، مع جوقة الطلاب التي تتألف من 20 تلميذة.