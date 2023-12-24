خطيب ديمي لوفاتو السابق بتصرّف مثير للجدل بعد خطوبتها-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - يبدو ان الفنان العالمي ماكس إيريك ما زال متعلقا بالنجمة العالمية ديمي لوفاتو، اذ انه اعاد الكشف عن حبه لها رغم خطوبتها، وذلك من خلال نشره صورة له وهو يبكي على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.



وكان شارك ماكس إيريك الجمهور مؤخرا مجموعة صور مع ديمي، وعلق بحزن واضح: "لم أندم على أي شيء فعلته، فقد فعلت كل هذا من أجل الحب، ولكن للأسف، أنا ممنوع من الحديث لديميتريا بسبب ماكس لي. أنت السبب وراء عدم زواجها من حبها الحقيقي وهو أنا، والآن ستظل تعيسة طوال حياتها. سأحبك للأبد يا ديمي".