كانيي ويست يدفع 15 ألف دولار لراقصة..والسبب غريب ومفاجئ

ميرنا وليد - بيروت - حالة من الجدل أحدثتها راقصة في النوادي الليلية، بسبب كشفها ما طلبه منها النجم العالمي كانيي ويست، قائلة انه دفع لها مبلغ 15 ألف دولار أميركي من أجل الإستماع لحديثه مدة 3 ساعات.



على صعيد آخر، كانت قد إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صور لـ كانيي ويست تعود الى مرحلة طفولته، وتبين لاحقاً أن الصور إلتقطت في الصين من قبل والدته دوندا، حيث عاش كانيي هناك عندما كان في الـ 10 من عمره، وذلك لأن والدته كانت تعلم اللغة الإنكليزية في إحدى الجامعات المحلية في الصين.