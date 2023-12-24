حديقة الحيوان يفوز بـجائزة أفضل فيلم تحريك في مهرجان أوليمبيا السينمائي الدولي للأطفال والشباب



ياسر رشاد - القاهرة - حصل الفيلم القصير حديقة الحيوان للمخرج طارق ريماوي على جائزة أفضل فيلم تحريك، وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ26 من مهرجان أوليمبيا السينمائي الدولي للأطفال والشباب في اليونان

كان الفيلم ينافس في فئة أفلام لليافعين ما فوق 13 عامًا، وشهد تسليم الجوائز حضور منتجة الفيلم ومديرته الفنية أمينة عبدات التي أدهشها وأسعدها حجم الثناء الذي تلقاه الفيلم.

وكان حديقة الحيوان فاز مؤخرًا بـجائزة أفضل فيلم تحريك قصير في مهرجان البحرين السينمائي، وسبق وشارك في أكثر من عشرين مهرجان دولي من بينها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العالمي الأول

ومهرجان لبنان الدولي للأفلام القصيرة حيث فاز بجائزة أفضل فيلم تحريك، كما فاز بجائزة جوزيبي مايستري لأفضل فيلم تحريك في مهرجان كورتي دا سوجني أنطونيو ريتشي، وشارك في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في الأردن، مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام القصيرة والتسجيلية، ومهرجان الفيلم الفلسطيني في تورونتو.

أحداث فيلم حديقة الحيوان

تنطلق الأحداث بينما يتجول سامي في أسوأ حديقة حيوانات في العالم أثناء بحثه عن كرته، وهناك يلتقي بنمر صغير يُدعى عزيز، والذي يتبعه في سعيه للعثور على مكان آمن للعب. رغم كل الصعاب، يصبحا صديقين، ولكن الخطر يتربص بهما في مخلفات الحرب.

تلقى الفيلم دعمًا من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وفاز بجائزة للإنتاج المشترك من مؤسسة روبرت بوش ستيفتونغ، حديقة الحيوان من تأليف وإخراج ومونتاج طارق ريماوي، وإنتاج موريتز مايرهوفر، وأمينة عبدات.