شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد منة شلبى وأحمد داود فى كواليس فيلم "الهوى سلطان" بتوقيع هبة يسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف النجمان أحمد داود ومنة شلبى تصوير فيلمهما "الهوى سلطان" من إخراج هبة يسرى، وذلك بعد انتهائه من تصوير حلقات مسلسل زينهم، والذى يعرض حاليًا على شاشات المتحدة حاليًا.



داود ومنة شلبى

فيلم الهوى سلطان يشارك في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، ، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس ويعيش قصة حب مع الشخصية التي تلعبها منة شلبي.

ويعرض لأحمد داود الآن مسلسل زينهم من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإنتاج شركة أروما ستديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

وتعرض قناة ON حلقات من برنامج الكونتينر لأحمد داود كل يوم الخميس والجمعة الساعة 6 مساء، وتستعرض الحلقات الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية.