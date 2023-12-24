شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قصة مسلسل "الوصفة السحرية" قبل عرضه على قنوات المتحدة قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق عرض مسلسل "الوصفة السحرية" المكون من 45 حلقة، خلال الأيام القليلة المقبلة ضمن أعمال الموسم الشتوى على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك بعدما تم طرح البرومو الأول للعمل على منصة watch it الرقمية، وفى نفس الوقت يتواصل تصوير مشاهد العمل على قدم وساق للانتهاء من أحداثه بالكامل بالتزامن مع عرض حلقاته.

تدور أحداث مسلسل "الوصفة السحرية" حول العلاقات الزومية والمشاكل التي تواجة المقبلين على الزواج وكذلك التى تواجه الأشخاص فى السنوات الأولى من الزواج، وذلك من خلال مجموعة من السيدات الذين يقطنوا داخل كومبوند سكنى، ويظهر كتاب بعنوان "الوصفة السحرية – لزواج ناجح" وينتشر بين سيدات الكومبوند اللاتى يقرأن الكتاب وسط اعجاب كبير منهم ومحاولة لتنفيذ ما بداخل الكتاب وذلك في اطار اجتماعى مشوق.

مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلا من شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.