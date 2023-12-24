شكرا لقرائتكم خبر عن غناء وباليه القدرات الخاصة فى الأوبرا احتفالاً باليوم العالمى لذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلاً لمركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر، وذلك بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم، حيث يقدم الطلاب ذوو القدرات الخاصة من فصل الغناء العربى تحت تدريب وقيادة ميرفت فريد، بمشاركة فصل الباليه تحت تدريب وإخراج عايشة فؤاد، حفلاً في السابعة مساء غدٍ الإثنين 25 ديسمبر على مسرح الجمهورية.





يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية الخاصة بالعام الجديد والأغانى الوطنية يصاحبها مشاهد استعراضية وباليه منها مارش باليه كسارة البندق، مصر يا أول نور فى الدنيا، وباحتاج لك وتحتاج لي، على قد حبنا، مسأله مبدأ، كان يا مكان، كوكب تاني، جت سليمة، اخر ايام الصيفية، لسة هتحلى، ليلة عيد، ولا اي كلام، فرصة تتغير وغيرها.. اداء مصطفى عبد الرحمن، حسن الكاف، مروان أحمد، فريدة احمد، استيفن روماني، محمد ايمن، عاصم محمد، مريم طارق، عز الدين سامح، حنين سامح، فرح محمد ،شرف احمد، سلوان محمد، أميره عزت، محمد مصطفى، على فرج، بسمه ثابت وسهى مدحت.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون، ويضم أقسامًا مختلفة ومتنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم خلال فترة الدراسة.