حراس سارة الودعاني يحدثون ضجة وهذا موقفها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني مقطع فيديو يظهر وجود مرافقين معها وهي تسير في أحد المراكز التجارية، معبّرة عن انزعاجها من ذلك، اذ تريد المشي وحدها لكنهم يرفضون ذلك.



على صعيد آخر كان قد انتشر مقطع فيديو لوالد سارة الودعاني ظهر فيه وهو يبكي، بعد معرفته بكلام الناس وتعاطفهم معه بسبب فقدانه والدته في طفولته، والعيش في دار الأيتام، وبعدها لقائه المؤثر بوالده بعد سنوات طوال.

وتداول الجمهور هذا الفيديو بشكل كبير، اذ وجّهوا له كل الدعم والمساندة والتعاطف.