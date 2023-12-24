نانسي عجرم بأحدث إطلالة مع بناتها..وهذا ما قالته-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الفنانة نانسي عجرم رسالة للجمهور بمناسبة عيد الميلاد المجيد، اذ انها نشرت صورة لها برفقة بناتها على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت عليها بالقول: "قبل ما تعجق عليكن بدي اتمنالكن عيد مبارك! ينعاد علينا كلنا بإيام أفضل، بالخير والأمن والأمان.

انشالله هالعيد يحمل معه السلام للعالم، يرسم البسمة عوجّ الأطفال ويمسح دمعة كل إنسان موجوع. ميلاد مجيد".

وكانت نشرت نانسي عجرم صوراً ظهرت فيها بلوك رائع، إرتدت فيه جامبسوت لامعاً باللون الفضي واسع القدمين ومكشوف الظهر، من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها.