بدر خلف يُغطي نفسه بمنشفة ويرقص على السرير-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر خبير التجميل الإماراتي بدر خلف مقطع فيديو له أحدث من خلاله موجة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، اذ ظهر وهو يغطي نفسه بمنشفة ويرقص على السرير على أنغام أغنية "كلام عينيه" للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.
على صعيد آخر كان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لـ بدر خلف مؤخرا، يظهر فيه وهو يتغزّل بنفسه أمام المرآة، وقد شكّل الفيديو ضجة كبيرة، وكُتب على الفيديو: "تعويذة الجمال قبل النوم"، وتلقى بدر العديد من التعليقات الساخرة منه.
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