هل سيتجدد "شراب التوت" الى موسم ثالث؟

ميرنا وليد - بيروت - يحقق المسلسل التركي "شراب التوت" نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية وقد أجاب منتجه فاروق تورغوت عن احتمالية وجود موسم ثالث له، قائلا: "هذا الموسم سوف يستمر إلى الحلقة 65 تقريباً إلى ذلك الوقت سنرى ، إذا كانت القصة لاتزال مؤثرة ولها شعبيتها مثل الوقت الراهن ربما يكون ولكن بالنسبة لي هي رغبة الممثلين و فريق العمل هي الاهم ، بالنسبة لي لست من المنتجين الذين يحبون الأعمال الطويلة دائماً إنتاجاتي تكتفي بموسمين فقط ولكن في نهاية الموسم سوف تجتمع شركة الانتاج و قناة العرض لتقرر حول الأمر".

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