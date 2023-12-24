ندوة تثقيفية في مركز اللغة والثقافة العربية جامعة القاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف مركز اللغة والثقافة العربية بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة والدكتورة نجلاء رأفت سالم، عميدة كلية الآداب والدكتورة دينا أبو الفتوح، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، الكاتب الصحفي علاء عبد الهادي رئيس تحرير أخبار الأدب.

علاء عبدالهادى



يأتى ذلك في ندوة تثقيفية تحت عنوان ( الصحافة الثقافية ودورها في الحفاظ على العربية )

وجدير بالذكر أن الندوة ضمن سلسلة اللقاءات الثقافية والفنية والأدبية والدينية التي ينظمها المركز بشكلٍ دوري والذي يديره الدكتور "أحمد عمار"

يدير الحوار الدكتور سامي سليمان، رئيس قسم اللغة العربية كلية الٱداب جامعة القاهرة.