"تراب القمر" و"اغتيال المأمور".. سيناريوهات تدخل القائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد القائمة القصيرة لأفضل سيناريو فرع شباب الكتاب، في جائزة ساويرس الثقافية، منافسة بين عدة سيناريوهات، سيتم الإعلان عن الفائز منها مساء يوم الجمعة الموافق 8 يناير المُقبل، في حفل يُقام في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي.

تضم القائمة حسب الترتيب الأبجدي: سيناريو فيلم "أفراح وأحزان بيت البنات" لــ "أحمد إيهاب عبدالوارث"، وسيناريو فيلم "تراب القمر" لــ"أحمد عصام"، وسيناريو فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لــ"خالد منصور ومحمد الحسيني"، وسيناريو فيلم "ذات مرة في القاهرة " لــ"خيري الفخراني"، وسيناريو فيلم "اغتيال المأمور" لــ"علي سيد محمد"

وكانت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، أعلنا عن موعد إقامة حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورتها التاسعة عشرة، إذ سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في مجالات الرواية والمجموعة القصصية لكبار وشباب الأدباء، والسيناريو السينمائي لشباب وكبار الكتاب، والنص المسرحي، والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل.