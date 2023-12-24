تشهد ظهور بوسي الأول بعد طلاقها.. تفاصيل حفلات وائل جسار في رأس السنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدر النجم اللبناني وائل جسار، قوائم نجوم حفلات رأس السنة، إذ يقدم أغانيه في 3 حفلات ، 2 منها في مصر

النجم وائل جسار، يشاركه إحياء الحفل الأول، من نجوم الأغنية الشعبية عمر كمال ومحمود الليثي، بعد أيام من طرحهم أغنية "أخوك يشرف بلد"، أول أغاني فيلمهم "حمص وحلاوة"، المقرر طرحه في يناير المقبل.

وفي أول ظهور فني لها، بعد طلاقها من رجل الأعمال هشام ربيع، تشارك المطربة بوسي، والمطرب عمر كمال، في إحياء ثاني حفل يقدمه المطرب اللبناني وائل جسار.

ويتوجه النجم وائل جسار، إلى العراق، لتقديم حفله الغنائي في أربيل، يوم 11 يناير

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