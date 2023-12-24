روبي تطرح أحدث أغانيها "3 ساعات متواصلة"- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت الفنانة روبي أحدث أغانيها الجديدة "3 ساعات متواصلة"، اليوم الأحد، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

وروجت روبي للأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اسمعوا أغنية 3 ساعات متواصلة، دلوقتي على يوتيوب وكل منصات الموسيقى".

الأغنية الجديدة تعاونت فيها روبي مع عزيز الشافعي الذي كتب كلماتها ولحنها، والأغنية من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

وكانت روبي حددت من قبل تاريخ ١٠ أكتوبر الماضي لطرح الأغنية الجديدة، ولكن قررت تأجيلها بسبب ما يتعرض له أهالي غزة .

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