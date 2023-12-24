نانسي عجرم تحتفل مع بناتها بـ الكريسماس (صور- فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بليلة رأس السنة "الكريسماس".

ونشرت نانسي صورة تجمعها ببناتها ومقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "ماسك" وخلفهما "شجرة" الكريسماس.

وعلقت نانسي على الصورة: "قبل ما تعجق عليكن بدي أتمنالكن عيد مبارك، ينعاد علينا كلنا بأيام أفضل، بالخير والأمن والأمان. انشالله هالعيد يحمل معه السلام للعالم، يرسم البسمة عوجّ الأطفال ويمسح دمعة كل إنسان موجوع، ميلاد مجيد".

يذكر أن نانسي عجرم غنت في حفل على هامش فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بحضور كوكبة من نجمات ونجوم الفن في العالم.