بعد انفصاله عن إنجي علاء.. أحدث ظهور لـ يوسف الشريف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان يوسف الشريف جمهوره بصورتين، نشرهما عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت كالتالي: "نجم كبير أوي والله، أنا بحبك لله في لله، حتى بنظرتك راقي، المحترف، بدنا عمل قريب، منور الكون يا أحلى فنان، كاريزما بتتصور، جميل في كل حالاتك".

وأعلنت السيناريست إنجي علاء انفصالها عن زوجها الفنان يوسف الشريف، وذلك يوم الثلاثاء 28 نوفمبر الماضي.

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