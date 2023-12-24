شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز ينضم لأبطال مسلسل "امبراطورية ميم" مع خالد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان محمد محمود عبد العزيز إلى أبطال مسلسل "امبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوى، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ويعمل مخرج العمل حاليًا على التفاصيل النهائية لانطلاق التصوير خلال أيام .

الرواية الأصلية التى حملت اسم "امبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب ويفاجأ أنهم اختاروه حاكمًا للبيت، دليل على حبهم له.

وكان آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "حضرة العمدة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة روبى، أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

أما خالد النبوى فقدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "رسالة الإمام" بطولة أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية.