ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري أحمد سعد عن الإعلان الدعائي لأغنية "كله فالصو"، من فيلم "عصابة عظيمة"، ويشاركه بها الفنان المصري بهاء سلطان، ومن المقرر ان تطرح الأغنية يوم غد الإثنين.
ويقول مطلعها:
"لو تيجي سيرتك قدامي
بفضل أقول أنا مش هشتاق
ودقيقة وأرجع في كلامي
هو أنا برج الجوزاء
ولا أنا واقع في عصابة
ولا أنا عندك بتغابى
ولا إنت سوقت في الحلاوة
وخليت الحلوين غلابة..".
و كان قد نشر أحمد سعد صورة تجمعه لنجم العالمي جوني ديب من خلال لقائه معه في منزله وذلك بعد ختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد يشوّق الجمهور لـ "كله فالصو"..هذا موعد طرحها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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