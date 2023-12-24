أحمد سعد يشوّق الجمهور لـ "كله فالصو"..هذا موعد طرحها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري أحمد سعد عن الإعلان الدعائي لأغنية "كله فالصو"، من فيلم "عصابة عظيمة"، ويشاركه بها الفنان المصري بهاء سلطان، ومن المقرر ان تطرح الأغنية يوم غد الإثنين.



ويقول مطلعها:

"لو تيجي سيرتك قدامي

بفضل أقول أنا مش هشتاق

ودقيقة وأرجع في كلامي

هو أنا برج الجوزاء

ولا أنا واقع في عصابة

ولا أنا عندك بتغابى

ولا إنت سوقت في الحلاوة

وخليت الحلوين غلابة..".

و كان قد نشر أحمد سعد صورة تجمعه لنجم العالمي جوني ديب من خلال لقائه معه في منزله وذلك بعد ختام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.