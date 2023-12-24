زهرة عرفات بكلام لافت..هذا ما قالته عن الإنتقادات

ميرنا وليد - بيروت - دائما ما تكتب الممثلة البحرينية زهرة عرفات الحكم على حسابها الخاص، اذ ترغب بمشاركتها مع الجمهور، وهذه المرة أشارت الى ان الخوف من الإنتقاد لا يسمح بالتقدم الى الأمام، اذ كتبت: "تذكر مو الكل بيصفق لك !! لن تعمل لن تتكلم لن تخطو خطوة واحدة للأمام إذا كنت تخاف من الانتقاد.

. الانتقاد جزء من النجاحالله يوفق الجميع ".

وكانت قد أعربت زهرة عرفات، عن مدى حبها وسعادتها بالتواجد وسط الجمهور السعودي، وذلك خلال عرض مسرحية "شيخ روحاني" التي تشارك بها، والتي تُعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.