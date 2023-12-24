هذا سعر سترة كريستيانو رونالدو..وساعته بمبلغ خيالي

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عن ان السترة التي ارتداها نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو في مباراة الملاكمة ثمنها 2800 دولار، والساعة هوبلت قُدرت بـ 100,000 دولار.

وكان قد أقيم يوم أمس نزال قوي جمع بين الملاكم الروسي دميتري بيفول والانكليزي ليندون آرثر، وفاز الاول على الأخير ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

المباراة حضرها لاكب كرة القدم كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي، وارتدى سترة من غوتشي ارتداها أيضاً الفنان المصري محمد رمضان في حفل أحياه بـ المملكة العربية السعودية قبل عدة أسابيع.

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