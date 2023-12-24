فن ومشاهير

هذا سعر سترة كريستيانو رونالدو..وساعته بمبلغ خيالي

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ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عن ان السترة التي ارتداها نجم كرة القدم في مباراة الملاكمة ثمنها 2800 دولار، والساعة هوبلت قُدرت بـ 100,000 دولار.


وكان قد أقيم يوم أمس نزال قوي جمع بين الملاكم الروسي دميتري بيفول والانكليزي ليندون آرثر، وفاز الاول على الأخير ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.
المباراة حضرها لاكب كرة القدم كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي، وارتدى سترة من غوتشي ارتداها أيضاً الفنان المصري محمد رمضان في حفل أحياه بـ المملكة العربية قبل عدة أسابيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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