تطوّر مفاجئ بعلاقة نيمار وبرونا بيانكاردي

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية ان عارضة الأزياء برونا بيانكاردي قد عادت الى حبيبها نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، وذلك بعد انفصالها عنه مؤخرا بسبب خيانته لها، الا ان نيمار لم يعلّق بعد.
وكانت أكدت برونا أن علاقتها مع والد طفلتها انتهت، وطلبت من الجمهور أن يكف عن ربط اسمها بنيمار.
وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن برونا كشفت أن نيمار قد طلب من إحدى عارضات الأزياء، إرسال "صور لها من دون ثياب"، الأمر الذي أغضبها وجعلها تقرر عدم مسامحته هذه المرة.
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