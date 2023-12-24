قصور الثئقافة تطلق فعاليات الأسبوع الثقافي بقرى "حياة كريمة" بالغربية

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، اليوم الأحد، أسبوعا ثقافيا مكثفا، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالغربية، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة الغربية ومؤسسة حياة كريمة.

وشهدت قرية شبرا ملس، التابعة لمركز ومدينة زفتى انطلاق الفعاليات بمدرسة الشهيد محمد رضا سليمان الابتدائية، بتنفيذ 6 ورش فنية، حيث توافد الأطفال لحضور الورش التي قدمها فنانو قصور الثقافة وتضمنت التدريب على كيفية صناعة بعض المشغولات اليدوية، من بينها: صناعة الحلي والإكسسوار، والخيامية، والأركت، والطباعة على القماش، والرسم على الوجوه، والخرز.

وتحدث أحمد سليمان، مدير بيت ثقافة زفتى، خلال ورشة حكي للأطفال عن أهمية ترشيد استهلاك المياه والطاقة، كما شهد اليوم فقرات مخصصة للأطفال لاكتشاف مواهبهم في الشعر والغناء والإنشاد الديني، وفقرة ترفيهية لرسم علم مصر على وجوه الصغار، وقدم طلبة المدرسة استعراضا بعنوان "فلسطين قلب الأمة" بالإضافة إلى إقامة معرض لكتب وإصدارات قصور الثقافة طوال فترة الفعاليات.

ووسط سعادة بالغة من الأطفال، اختتمت قصور الثقافة فعاليات اليوم الأول بفقرة مخصصة لمسرح العرائس، وعرض بعنوان "الزهرة الزرقاء" لقصر الطفل بجاردن سيتي، أعقبها عرض فني لفرقة الغربية للفنون الشعبية، والتي قدمت بقيادة الفنان رامي جوهر باقة منوعة من التابلوهات والرقصات الاستعراضية، التي عكست طابع الفلكلور التراثي لمحافظة الغربية.

جاء ذلك بحضور أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للأسبوع، والمخرج محمد صابر مدير عام المواهب، ود. جيهان صابر مدير الإدارة التعليمية بمركز زفتى، ورباح حليمة رئيس الوحدة المحلية، ومسئولي ثقافة الغربية.

جدير بالذكر، أن الفعاليات تقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمراكز محافظة الغربية، وهي: زفتى، والمحلة الكبرى، وكفر الزيات، وبسيون، وقطور، وتستمر حتى 28 من الشهر الحالي، وذلك بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية، وتشارك بها إدارات الهيئة المتنوعة: الشباب والعمال، والقرية، والطفل، وأطلس المأثورات الشعبية، والمواهب، والمكتبات، والمهرجانات، وبالتعاون مع مديرتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة بالمحافظة.