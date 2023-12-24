قصور الثقافة تفتتح معرض "مراسم الأقصر للرسم والتصوير" غداً

ياسر رشاد - القاهرة - تفتتح الهيئة العامة لقصور الثقافة في السابعة مساء غد الاثنين 25 ديسمبر 2023، "مراسم الأقصر للرسم والتصوير" وذلك بقاعة الهناجر في دار الأوبرا المصرية.



ويشهد افتتاح المعرض عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والفنان د. صالح عبد المعطي قومسيير عام الملتقى ونائب رئيس جامعة الأقصر السابق، وقيادات الهيئة والعديد من الفنانين والإعلاميين والمهتمين بالفن التشكيلي، ويستمر المعرض حتى 30 من ديسمبر الحالي.

عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

ويشارك فى المعرض 14 فنانًا بأعمالهم الإبداعية نتاج ملتقى مراسم الأقصر الذي أقيمت مطلع العام الحالي.

المعرض يأتى في إطار دور هيئة قصور الثقافة في تطوير الحراك الفني في مصر واستهداف اختيار بيئات مصرية متنوعة واختيار مجموعة من الفنانين التشكيليين لمعايشة أهالي هذه البيئة وإنتاج أعمال فنية معبرة عن ثراء البيئات المصرية.

الملتقى يضم مجموعة من الفنانين التشكيليين هم: أحمد مجدى ومحمد عبود وأحمد عيد وعربى عربى ومحمد إيهاب وأسامة القاضى وهنا مجدى ورانيا الكومى وصالح سنوسى ومحمود سنوسى وهانى كمال ومحمود سليمان.