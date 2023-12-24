أحمد الفيشاوي ينشر صورًا مع نجله وطليقته الألمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورًا تجمعه بنجله وطليقته الألمانية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الفيشاوي ونجله وطليقته من أحد المطاعم على ضفاف النيل، أثناء تناولهم وجتة الغداء، وعلق: "غداء عائلي".

يذكر أن أحمد الفيشاوي تعرف أثناء زيارته لألمانيا، على فتاة تدعى دنيس ولمان، وسرعان ما نشأت بينهما قصة حب انتهت بالزواج، ولكن سرعان ما انفصلا، وأكد "الفيشاوي" أنه لا يعلم عنها أي شيء عقب انفصالهما، خاصة أنها غيرت أرقام هواتفها وصفحاتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا:

بعد انفصاله عن إنجي علاء.. أحدث ظهور لـ يوسف الشريف (صور)

نانسي عجرم تحتفل مع بناتها بـ الكريسماس (صور- فيديو)