أحمد سعد يطرح برومو "كله فالصو" من فيلم "عصابة عظيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح الفنان أحمد سعد برومو أغنية "كله فالصو"، التي يشاركه في غنائها الفنان بهاء سلطان، وهي من فيلم "عصابة عظيمة".

ونشر "سعد" البرومو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "استنوا أغنية كله فالصو مع النجم بهاء سلطان بكرة الساعة 6 على كل المنصات الموسيقية".

ويمثل فيلم "عصابة عظيمة" عودة للفنانة الكبيرة إسعاد يونس للسينما بعد غياب سنوات.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الفنان كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب تقوم والدته إسعاد يونس بالتعاون معًا لاسترداد حقه من خلال تشكيل عصابي، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

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