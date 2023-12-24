فيديو| روجينا تهنئ زوجها بعد حصوله على جائزة الريادة من "دير جيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة روجينا زوجها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، على حصوله جائزة الريادة من حفل دير جيست، تقديرًا لمجهوداته الكبيرة على عمله النقابي.

ونشرت روجينا مقطع فيديو من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت: "ألف مليون مبروك يا عمري تستحق مليون تكريم دير جيست 2023".

وقال أشرف زكي في كلمته علي المسرح، إنه سعيد بالتكريم، مضيفا: ربنا يقدرني على خدمة زملائي من الوسط الفني. واصفا هذا التكريم بأنه من من أصعب اللحظات التي يعيشها لأنه جاء بعد اسم الفنان الراحل أشرف عبدالغفور الذي كان تجمعه به علاقة قوية.

وكان من ضمن الحضور: عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، ألفت إمام، دينا، أنوشكا، نجلاء بدر، إلهام شاهين، زينب حسن، مي كساب، جيهان الشماشرجي، دنيا سامي.