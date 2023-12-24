صلاح عبدالله يوجه رسالة لمحمد إمام بعد طرح فيلم "أبو نسب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة للفنان محمد إمام بعد طرح فيلمه الجديد "أبو نسب".

ونشر صلاح عبد الله صورته من مسلسل "هوجان" الذي شارك فيه إلى جانب محمد إمام، عبر حسابه الرسمي بموقع "x"، وعلق: "بحبك جداً يابني وبدعيلك و100 مليون مبروك يابو إمام على أبو نسب ودي رسالة من أبوك بهلول الحمش".

وتصدر فيلم "أبو نسب" إيرادات السينما أمس وحصل على 1,502,420 جنيه، في شباك تذاكر أمس.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

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