آداب عين شمس تحتفل باليوم العالمى للغة العربية

ياسر رشاد - القاهرة -

نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة فى قسم اللغة العربية (النشاط الثقافى) احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية والذى حل فى ١٨ ديسمبر الجارى.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، ا.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة، ا.د حنان كامل عميدة كلية الآداب، وإشراف ا.د حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا.د منال محرم رئيسة قسم اللغة العربية، وإعداد وتنسيق ا.د هدى عطية الناقدة الأدبية ورئيسة لجنة النشاط الثقافى بالقسم.

قدم الاحتفالية الإذاعى الكبير الأستاذ السيد حسن، وتمت استضافة زخما من الشعراء والنقاد والروائيين ونخبة كبيرة من المهتمين بإثراء وتمكين اللغة العربية الراقية ونشر ثقافتها، حيث تضمن برنامج الاحتفالية عددا من الفقرات منها : تلاوة القرآن الكريم، الإنشاد الدينى، شهادات فى حب اللغة العربية، واستضاف الحفل الفنانين: خالد الذهبى، المخرج السنيمائى د. أحمد فؤاد درويش، المخرج أحمد عاطف درة، المخرج الإذاعى والروائى رضا سليمان، السيناريست إبراهيم محمد على.

ثم حانت «فقرة بوح الفصحى» وهى فقرة شعرية يشدو بالشعر فيها كل من : أحمد سويلم، إيهاب البشبيشى، جمال الشاعر، جمال القصاص، السيد حسن، ومحمد الشحات.

أما عن « الرواية وسحر اللغة « فتحدث بها كل من : أحمد عبده، صلاح معاطى، محسن الغمرى، ومحمد عبدالحافظ ناصف. وتبع ذلك بفاصل غنائى للمطرب حسن زكى، المطربة غادة العبسى.

ثم تأتى فقرة التكريمات لكل من أثروا المجال الأدبى واللغوى والشخصيات المهتمة بدعم وتمكين اللغة، وتكريم اسم الأستاذ الدكتور والناقد الأدبى الراحل ا.د صلاح فضل الذى أثرى المكتبة العربية الأدبية و الفكرية ومكتبة الكلية بعشرات الكتب والأبحاث. واللجنة المنظمة للحفل.

وعرض فيلم « حكاية الضاد « من إعداد طلاب القسم، كلمة عن «التلطف اللغوي»، ا.د.أحمد عفيفى.

وأخيرا الفقرة الشعرية الثانية بعنوان: «بوح الفصحى والموسيقى» مصحوبة بالغناء للمطرب أحمد إمام، والشعراء: أحمد جاد، أحمد الجعفرى، أحمد حافظ، أحمد سراج، أحمد عبدالقادر، أحمد المريخى، أسامة جاد، آيات عبدالمنعم، جابر بسيونى، محمد أبو العزايم، محمد أبوالليف، محمد ربيع حماد، محمد عرب صالح، محمد عزيز، محمد غازى النجار، د. مرسى عواد، محمود سلام أبومالك وياسر خليل.