أسرار بيوت وضرب وتطاول بالألفاظ.. أزمات وخناقات نجوم الفن 2023

ياسر رشاد - القاهرة - تعددت الخلافات والأزمات والمنازعات فى 2023 بين مجموعة من مشاهير ونجوم الفن، معظمها انتهى بشكل ودى والبعض الآخر لم تحل أزمتهم حتى الآن.

لذلك نرصد لكم فى التقرير التالى أبرز هذه الأزمات التى جمعت بين النجوم.

محمود حميدة وبيومى فؤاد

تصدر الفنان محمود حميدة التريند الأيام الأخيرة بسبب اشتراكه فى أزمتين الأولى مع بيومى فؤاد الذى كشف بعض التفاصيل عن فيلم "مطرح مطروح" والذى كان من المفترض أن يقوم ببطولته خاصة أن الفيلم من فكرته أيضا وهو الأمر الذى رآه بيومى فؤاد مجهوده والذى سلب منه بعد أن قررت الشركة المنتجة أن تستبعده وتستعين بالفنان محمود حميدة.

قرر محمود حميدة الخروج عن صمته مؤكدا عدم معرفته بحقيقة مشاركته فى فيلم "مطرح مطروح" بديلا عن الفنان بيومى فؤاد مؤكداً انه لم يكن على علم بهذا الأمر، وذلك بعد أن صرح الأخير أن الفيلم كان من بطولته وفكرته أيضا، ولكن تم استبعاده واستبدله بمحمود حميدة.

وأضاف محمود حميدة فى لقاء ببرنامج The Insider بالعربي : لم اكن على علم بمشاركة بيومى فؤاد فى العمل قبل أن أشارك فيه ولو فى هذه الحالة كنت اعتذرت عن العمل تماما وقد اخفى المخرج وائل احسان عنى هذا الامر أيضا على الرغم من معرفته به فى منتصف تصوير العمل.

تابع محمود حميدة : أنا معرفش أنا كنت هعمل إيه ساعتها، بس أنا في المواقف دي طبعا برفض، ولو عرفت الحكاية دي، وخصوصا إذا كانت هتسبب ألم، لأن أنا عمري في حياتي ما عملت كده، أنا كنت دايما لما طلعت كنت بعمل لأحمد زكي ومحمود عبد العزيز وفاروق الفيشاوي، ولما كان بيحصل موضوع زي ده ويقولولي العمل ده كان المفروض يعمله فاروق بس أنت هتعمله أسالهم فاروق عرف، يقولوا اه، اقولهم كلموه".

محمود حميدة وبيومى فؤاد

محمود حميدة ومحمد رمضان

كما كشف الفنان محمود حميدة عن أزمته مع فيلم هارلي وتغيير مكان اسمه على التتر.

وأشارمحمود حميدة في تصريحات خاصة له: "أعتقد أنه لن يكون هناك تعاون مع الفنان محمد رمضان، أما بالنسبة للفنان محمد سامي ومى عمر هاتفاه ليؤكدا له أنهما ليس لهما علاقة بالأزمة".

وانتقدت ابنة الفنان محمود حميدة مؤخراً، صناع فيلم هارلي، بسبب تواجد اسم والدها على تتر العمل في مكان غير المتفق عليه في العقد بينهم.

نشرت إيمان حميدة منشورا لها عبر فيسبوك، شرحت فيه أزمتها مع صناع فيلم هارلي بسبب وضع اسم والدها على تتر العمل، بشكل لا يليق به.

وعلقت إيمان محمود حميدة، قائلة: "احترام الغير يأتى من احترام النفس فى أحسن مثال على عدم الاحترام أو التقدير أو حتى المهنية وعدم إحترام الحقوق الأدبية والمعنوية وعدم الالتزام بالعقود التى هى شريعة المتعاقدين بين من يحترمون أنفسهم وعملهم والآخرين".

وفاء مكى وميار الببلاوى

بدأت قصة الخلاف خلال الفترة الماضية بعدما ظهرت الفنانة وفاء مكي في احد البرامج التليفزيونية وأكدت زميلتها الفنانة هند عاكف أن ميار الببلاوي تحدثت معها بخصوص إخفائها شهادة براءة الفنانة وفاء مكي منذ ما يقرب من 23 عاما وأنها ترغب في الظهور والإدلاء بالشهادة حتي تتخلص من عقدة الذنب.

وبالعودة إلى قضية الفنانة وفاء مكي فإنها كانت قد اتهمت بتعذيب وحرق الخادمات لديها، وبالفعل بدأت التحقيقات ، وتم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات في تلك القضية التي كانت تشغل الرأي العام حينها، وتعرض الفنانة وفاء مكي بعدها الي هجوم حاد، ولا تزال توابعها تطاردها حتي الآن ، وبعد ساعات قليلة خرجت الفنانة ميار الببلاوي في احد البرامج التليفزيونية لتكشف الحقيقة كاملة وتوضح تفاصيل شهادتها التي احتفظت بها علي مدار 23 عاما .

وأوضحت ميار الببلاوي أنها بعد ولادة ابنها الوحيد محمد كانت تريد فتيات لمساعدتها في أعمال المنزل وبالفعل استعانت باحدى السيدات اللاتي يقمن بجلب بعض الفتيات صغيرات السن من احدى القرى للعمل في المنازل، واكتشفت حينها ان واحدة من الفتيات تعاني من مرض الصلع، إلا أن السيدة المذكورة أكدت لها أنه مرض جلدي وان الفتاة كانت تعمل لدي الفنانة وفاء مكي.

وشرحت ميار الببلاوي انها رفضت تعيين الخادمتين خوفا علي نقل اي مرض جلدي الي ابنها الرضيع، وبعدها فوجئت بأن الفنانة وفاء مكي متهمة بتعذيبها، وحين حاولت الذهاب للإدلاء بشهادتها فوجئت ان هناك خطاب تهديد بقتل ابنها في حال قيامها بذلك، ليقوم زوجها السابق بالسفر معها الي سوريا، وعاد بها بعد 7 اشهر.

وأكدت ميار الببلاوي إن هذا ليس فقط كل ما تمتلكه من معلومات ولكن بعد مرور 23 عاما قابلت السيدة التي كانت برفقة الخادمات مصادفة وقالت لها إن شخصا ما هو من دفع الي والد الفتيات حتي يقوم بحرقهما بعد ان اعطي لهن منوما، واتهم وفاء مكي بذلك، حيث كان يرغب في الانتقام منها.

لقاء سويدان وميدو عادل

أشعلت أزمة لقاء سويدان وميدو عادل مؤشرات البحث فى جوجل فى خلال الفترة السابقة، وذلك بعد أن أصدرت نقابة المهن التمثيلية قرارًا بإحالة كل منهما إلى مجلس التأديب، بعد أن كان أحدث فصول الأزمة التي وقعت فى 23 سبتمبر، في آخر ليالي عرض مسرحية سيد درويش، حيث نشب بينهما خلاف حاد وقامت لقاء سويدان بصفع ميدو عادل على وجه فى كواليس الأزمة.

لقاء سويدان وميدو عادل

لوسى وأبطال مسرحية الحفيد

كما تصدرت منذ فترة أزمة الفنانة لوسي وأحد أبطال مسرحية الحفيد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ما تداول عن ضربها وشتمها للفنانيين على خشبة العرض المسرحي"الحفيد" بواسطة أفراد الفرقة، ولكن الفنانة لوسي قد نفت على كل ما يتردد من اتهامات الفنانة ندى عفيفي لها بأنها ضربتها على المسرح أمام الجمهور.

وأضافت لوسي فى تصريحات تليفزيونية، قائلة: "إللي بيقول أنا ضربته، المسرح مليان كاميرات، كل يوم المسرحية بتتصور، والمسئول عن المسرح بيقدم تقرير كل يوم".

وتابعت لوسي، قائلة: "أنها توقفت عن المسرح بعد 44 ليلة عرض لمسرحية الحفيد بسبب التجاوزات والإهانات التي تعرضت لها، وتقدمت بشكوى رسمية لوزارة الثقافة ".

وأكملت لوسي حديثها، قائلة: "فيه مشهد بيقولي إنتي خاينة، والدراما بتقول بأضربه بالقلم، وكنت حريصة لدرجة صباعي اتكسر، واتجبس، وطلعت بيه متجبس شهر على خشبة المسرح، والمشهد التاني بنوتة عاملة بنتي، بتقول كلام ميصحش في النص، فبقولها من ورايا وبأضربها بالقلم"، مؤكدة أن الضرب في سياق الدراما المكتوبة.

محمد سلام وبيومى فؤاد

علي صعيد آخر، كانت أزمة محمد سلام وبيومى فؤاد الأكثر جدلا داخل الوسط الفنى فى عام 2023، بسبب القضية الفلسطينية، حيث هاجم الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد سلام، بعد اعتذار الأخير عن عدم المشاركة مسرحية "زواج اصطناعي"، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وظهر بيومي فؤاد، في فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك.. إحنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم.. إحنا بنقدم فننا المصري، وإنتم بتحترمونا وإحنا بنحترمكم جدا.. شئ عظيم إن أنا أخرج وإتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية، وهي تعلم أن أنا مصري فأنا بشرف بلدي.. محمد أنور راجل وأنقذ موقف وكان قدها.. وأنا فنان مصري وليا الشرف.. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف.. إحنا بنتعب وبنقدم فن ولو الموضوع كدة ف في فنانين كتير من أيام نجيب الريحاني المفروض ينتحروا».

وكان أعلن الفنان محمد سلام انسحابه من عرض مسرحية "زواج اصطناعي"، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض تضامنا مع الأحداث الجارية في غزة.

وقال محمد سلام من خلال مقطع فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام :" بكرة المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية "زواج اصطناعى فى موسم الرياض، المفروض أنها مسرحية كوميدية فيها أغاني، استعراضات، والمفروض نعرض يوم 30 أكتوبر".

تابع محمد سلام حديثه: "المفروض نعرض وسط الأحداث اللى بتحصل فى غزة، أنا مش متخيل إنى أروح أعمل مسرحية وإخواتنا فى فلسطين بيتقتلوا، أنا مش هقدر أسافر، كان عندى أمل الفترة اللى فاتت أن العرض يتلغي أو يتأجل ".

على الحجار ومدحت صالح

وأستمرت الخلافات حتي وصلت لأزمة على الحجار ومدحت صالح والتي تصاعدت بقوة فى يونيو الماضى ، عقب إعلان دار الأوبرا المصرية عن مشروع "الأساتذة ومدحت صالح"، الذي يهدف لإعادة إحياء أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب.

وأثيرت أزمة فنية كبيرة بين الثنائي علي الحجار ومدحت صالح، بالتزامن مع تحضير كل منهما لمشروع غنائي حول إحياء التراث الموسيقي، إذ زعم الأول أنه جرى الاستحواذ على فكرته التي يعمل عليها منذ عام 2002، مُهددًا باللجوء إلى القضاء، حال تطور الخلاف.

عمرو مصطفى ورامى صبرى

اشتعل خلاف عمرو مصطفى ورامى صبرى حول أغنية قصة ويمكن خير، وقام عمرو مطصفى بحذف الأغنية لرامى صبرى من موقع يوتيوب، وبدأت حرب التصريحات المتبادلة بينهما بشأن سرقة ألحان الأغاني، وانتهت الأزمة بين الثنائي بالصلح.

وفاء مكى وميار الببلاوى