رامي إمام يكشف تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المخرج رامي إمام تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بعدما انتشرت أخبارًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي تفيد بتدهور حالته الصحية.

قال رامي إمام خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" أثناء العرض الخاص لفيلم "أبونسب": "هو كويس جدا، وبيشاركنا في كل حاجه ومتابعنا، وهو زي الفل الحمدلله".

وعن اعتزال الزعيم قال: "اتعودنا على الشائعات، من أول ماتولدنا واحنا في دائرة الشائعات".

وتصدر فيلم "أبو نسب" إيرادات السينما أمس وحصل على 1,502,420 جنيه، في شباك تذاكر أمس.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

اقرأ أيضا:

أحمد سعد يطرح برومو "كله فالصو" من فيلم "عصابة عظيمة"

فيديو| روجينا تهنئ زوجها بعد حصوله على جائزة الريادة من "دير جيست"