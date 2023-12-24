طرح البوستر الرسمي لـ فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" البوستر الرسمي للعمل، تمهيدا لطرحه بجميع دور العرض، بداية من يوم 3 يناير في مصر، ويوم 18 من الشهر نفسه في دول الخليج.

وتدور أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك" في إطار اجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبوضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" كتابة الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة الفنان خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

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