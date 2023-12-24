فن ومشاهير

نقابة الممثلين تطلق اسم أشرف عبدالغفور على القاعة الرئيسية بالنادي.. صور

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ياسر رشاد - القاهرة - حرصت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي ومجلس إداراتها، على اطلاق اسم الراحل الفنان القدير أشرف عبدالغفور علي القاعة الرئيسية بالنادي النهري للنقابة.

وجاء ذلك بحضور ابنته النجمة ريهام عبدالغفور؛ ونجله تامر عبدالغفور، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ وعدد من أعضاء مجلس الإدارة من بينهم الفنان أيمن عزب والفنان منير مكرم والفنان عزوز عادل.

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أشرف زكي يحصد جائزة الريادة بسبب دوره النقابي


وكان حصد الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، جائزة الريادة من حفل دير جيست بسبب مجهوداته الكبيرة في عمله النقابي.

قال أشرف زكي، في كلمته علي المسرح عقب التكريم، أنه عن سعيد به قائلا: "ربنا يقدرني على خدمة زملائي من الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه من أصعب لحظاته التكريم بعد اسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور الذي كان تجمعه به علاقة قوية".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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