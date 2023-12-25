شكرا لقرائتكم خبر عن دفتر أحوال الفن.. والدة لطيفة فى العناية المركزة ومسلم يتعرض لأزمة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عدد من الفنانين لأزمات صحية، سواء لأشخاص مقربين منهم أو هم بشخصهم، فقد تعرضت والدة الفنانة لطيفة لأزمة صحية وتدهورت حالتها، مما استدعى نقلها بالعناية المركزة بأحد المستشفيات، وطالبت لطيفة من جمهورها الدعاء لها.

وأعلن أيضاً المطرب مسلم عن تعرضه لأزمة صحية، كاشفًا أنه يعانى من المرض منذ فترة طويلة، طالباً من جمهوره الدعاء له بالشفاء من مرضه دون أن يوضح نوع المرض.

وتعرض أيضاً الفنان أحمد جمال سعيد لأزمة صحية، حيث أشار في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تعرض لتعب مفاجئ نتيجة التهاب حاد فى القولون العصبى، متابعا أن حالته الصحية تحسنت وخرج من المستشفى.